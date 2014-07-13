Порошенко не братиме участь у церемонії закриття ЧС

Як стало відомо УНІАН, Президент України Петро Порошенко так само як і глави держав інших країн отримав запрошення від Президента Бразилії Ділми Руссеффа на церемонію закриття Чемпіонату світу з футболу.

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Однак, з огляду на ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні, Глава держави вважає для себе неможливим відвідування фіналу Кубка світу.