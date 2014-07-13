Бойовики обстрілюють житлові райони з боку дислокації сил АТО
01:36, 13 липня 2014Політика
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Сили АТО продовжують фіксувати злочинні дії бойовиків. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Владислав Селезньов.
REUTERS
Як повідомлялося раніше, бойовики вели хаотичну стрільбу з озброєння РСЗВ БМ-21 Град н.п. Маринівка. В результаті якого загинули мирні жителі.
Пізніше, терористи направили установку Град на житлові квартали в районі Петровське - передмістя міста Донецька.
Обстріл вівся з боку селища Новомиколаївка.
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"Знову ж, схожу тактику ми зустрічали в Добропіллі. Коли з боку дислокації сил АТО робилася спроба обстріляти житлові райони міста. В черговий раз нагадую про те, що згідно з рішенням Верховного головнокомандувача ЗС України сили АТО не застосовують артилерію і авіацію по житлових районах", - пише Селезньов.
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