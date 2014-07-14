США і ЄС обговорюють введення подальших санкцій проти Росії

Про це йшлося у телефонній розмові президента США Барака Обами і прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, повідомляє Посольство Великої Британії в Україні на своїй сторінці у Facebook.

За словами речника офісу Кемерона, «обидва лідери погодилися, що Росія має зробити декілька кроків у напрямку деескалації ситуації, зокрема щодо підтримки припинення вогню, звільнення всіх заручників, запобігання транзиту зброї та бойовиків через кордон, підтримки спостережної місії ОБСЄ на кордоні і залучення до дорожньої карти з перемовин, які могли б призвести до мирного вирішення конфлікту».

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«За відсутності таких зусиль США та ЄС повинні бути готові ввести подальші санкції проти Росії, як було узгоджено на саміті «Великої сімки» і на останній Європейській Раді. Прем’єр-міністр чітко заявив, що такою буде його позиція на Європейській Раді цієї середи», - наголошує прес-служба Кемерона.