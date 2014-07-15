Тимчук: за ніч бойовики 6 раз обстріляли бійців АТО, є загиблі

Про це повідомив керівник групи військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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Ніч для військових пройшла дуже напружено - терористи обстрілювали їх позиції недалеко від Степанівки, двічі біля Олександрівська, блокпости неподалік Стукалової Балки і Провалля в Луганській області. Під Амвросієвкою бойовики задіяли проти українських бійців реактивну систему залпового вогню (РСЗВ), серед силовиків є втрати, дані про їх кількість уточнюються.

"Терористи обстріляли з ПТУР блокпост сил АТО поблизу Степанівки. Втрат серед військовослужбовців немає. Був відкритий у відповідь вогонь. Двічі проведений обстріл бойовиками блокпосту поблизу Олександрівська. Втрат серед військовослужбовців немає. Зі стрілецької зброї обстріляні блокпости поблизу Стукалової Балки і Провалля. З РСЗВ обстріляні позиції сил АТО поблизу Амвросіївки. Є втрати, дані уточнюються", - написав Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.