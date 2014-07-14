Тимчук: Терористи обстріляли аеропорт Донецька

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його словами, втрати уточнюються.

Крім того, була обстріляна колона сил АТО поблизу населеного пункту Весела Гора (Донецька область).

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"Один військовослужбовець поранений. Був відкритий вогонь у відповідь, про втрати терористів немає даних", - повідомив Тимчук.

"Бойовики обстріляли блокпост поблизу населеного пункту Олександрівка (Донецька область).Обстріл здійснений із стрілецької зброї. Один військовослужбовець поранений", - написавТимчук.