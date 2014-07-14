Протягом доби в зоні АТО загинули троє та поранені 12 силовиків - РНБО
20:43, 14 липня 2014Політика
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Протягом доби на сході України загинуло троє та поранено 12 військовослужбовців сил Антитерористичної операції (АТО).
За добу було поранено 12 силовиків / expres.ua
Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.
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