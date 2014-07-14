Протягом доби в зоні АТО загинули троє та поранені 12 силовиків - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.

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