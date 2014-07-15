У Луганську знайшли вже півсотні боєприпасів, що не розірвалися

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської міськради.

У повідомленні наголошується, що піротехнічна група ГУ ДСНС України в Луганській області щодня працює над знешкодженням боєприпасів.

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«Упродовж дня вона виявила 53 боєприпасів, що не розірвалися, та їх фрагментів. Обстеження провели по 11 адресам. За минулу добу надійшла інформація про боєприпаси, що не розірвалися: у будинку по вул. Галицького, 91 снаряд застряг у стіні житлового будинку, перед будинком вул. Ліньова, 79 лежить снаряд, що не розірвався, в м. Олександрівськ у районі кв. Гагаріна, 1 виявлена міна, що не розірвалася, і на вул. Жовтнева, в районі повороту в кв. Гагаріна лежить снаряд на дорозі. Піротехнічна група продовжує роботу зі знищення снарядів», - говориться в повідомленні.