Вночі на Луганщині сили АТО знищили два автомобілі з бойовиками

Вночі на Луганщині терористи обстріляли блокпост, а бійці АТО в районі Зеленопілля знищили два автомобілі з бойовиками.

Про це повідомляє на свої сторінці у Facebook прес-центр АТО.

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"23.00-0.15 здійснено спробу прориву через блокпост в районі Зеленопілля. В ході бою знищено два автомобіля, які перевозили бойовиків. Втрати терористів уточнюються. Втрат серед особового складу ЗС України немає", - зазначається у повідомленні.

Також вночі терористи обстріляли зі стрілецької зброї блокпост у районі населеного пункту Стара Краснянка (0:23-0:30). У відповідь бійці АТО відкрили вогонь. Втрат серед військовослужбовців немає.

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Пізніше, о 2.45, з боку населеного пункту Гостра могила бойовики обстріляли з установки „Град” аеропорт Луганська .

"Втрат немає", - додають у прес-центрі АТО.