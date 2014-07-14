Вночі на Луганщині сили АТО знищили два автомобілі з бойовиками
Втрати терористів уточнюються.
Вночі на Луганщині терористи обстріляли блокпост, а бійці АТО в районі Зеленопілля знищили два автомобілі з бойовиками.
Про це повідомляє на свої сторінці у Facebook прес-центр АТО.
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"23.00-0.15 здійснено спробу прориву через блокпост в районі Зеленопілля. В ході бою знищено два автомобіля, які перевозили бойовиків. Втрати терористів уточнюються. Втрат серед особового складу ЗС України немає", - зазначається у повідомленні.
Також вночі терористи обстріляли зі стрілецької зброї блокпост у районі населеного пункту Стара Краснянка (0:23-0:30). У відповідь бійці АТО відкрили вогонь. Втрат серед військовослужбовців немає.
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Пізніше, о 2.45, з боку населеного пункту Гостра могила бойовики обстріляли з установки „Град” аеропорт Луганська .
"Втрат немає", - додають у прес-центрі АТО.