Порошенко завів сторінку у Twitter

Офіційна адміністрація Twitter підтвердила автентичність сторінки Петра Порошенка.

Офіційне представництво президента України доступне за адресою: https://twitter.com/poroshenko Достовірність публічної сторінки підтверджує галочка біля назви. Якщо навести на неї курсор, то спливає напис «Підтверджений профіль». На сторінці будуть розміщуватися останні офіційні новини, фото, відозвернення та корисні тематичні посилання. В понеділок, 14 липня, Президент завів офіційну сторінку в соціальній мережі "ВКонтакте".

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