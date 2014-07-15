ГПУ перевіряє військкомати, які призивали на службу до терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Генерального прокурора Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.

«Генеральна прокуратура організувала проведення перевірок діяльності військових комісаріатів при здійсненні призову на військову службу, у тому числі часткової мобілізації та антикорупційного законодавства», - зазначив він.

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«Проведення відповідних перевірок є реакцією органів прокуратури на непоодинокі факти порушення законодавства службовими особами військових комісаріатів», - заявив Матіос.

За його словами, перевіркам, зокрема, підлягають питання діяльності військових комісаріатів під час призову на військову службу в особливий період, законність використання коштів для здійснення призову, наявність фактів протиправного використання інформаційних баз міських (районних) військкоматів для призову військовозобов’язаних на службу до незаконних збройних формувань, які посягають на територіальну цілісність України.