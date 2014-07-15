Українка постраждала в аварії у московському метро

Про це повідомив представник московської лікарні №13 в ході селекторної наради щодо ліквідації наслідків НП, передає РИА «Новости».

15 липня у ранкову годину пік на перегоні між станціями «Парк Перемоги» і «Слов'янський бульвар» синьої гілки московського метро три вагони зійшли з рейок. За останніми даними, 20 людей загинуло. Загалом у лікарнях перебувають 129 людей, з них стан 42 медики оцінюють як тяжкий. Раніше в департаменті охорони здоров'я Москви повідомляли, що всі загиблі і постраждалі - росіяни, іноземців немає.

"За "швидкою допомогою" надійшло 8 людей, двоє з них після надання першої медичної допомоги відпущено, це громадянка України і громадянка Молдови", - сказав представник лікарні.Читайте такожУ МЗС кажуть, що українців немає серед загиблих і постраждалих у московському метро

Слідство порушило кримінальну справу про порушення вимог транспортної безпеки. Слідчі вже виключили версію теракту, але вважають, що аварія в метро Москви могла статися через просідання полотна, несправність вагона і неспрацьовування стрілки на колії.