Кількість загиблих в аварії у московському метро зросла до 15 - чиновник
13:52, 15 липня 2014Світ
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Постраждали в аварії близько 150 осіб.
REUTERS
Кількість загиблих при аварії в московському метро зросла до 15, повідомив журналістам керівник міської комісії з НС, заступник мера Петро Бірюков, передають РИА Новости.
«Останні дані щодо загиблих - 15 осіб», - сказав він.
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Постраждали, як повідомлялося, близько 150 осіб.
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