Кількість загиблих в аварії у московському метро зросла до 15 - чиновник

Постраждали в аварії близько 150 осіб.

Кількість загиблих при аварії в московському метро зросла до 15, повідомив журналістам керівник міської комісії з НС, заступник мера Петро Бірюков, передають РИА Новости. «Останні дані щодо загиблих - 15 осіб», - сказав він. Читайте такожУ мережі опубліковані фото та відео аварії в московському метро Постраждали, як повідомлялося, близько 150 осіб.

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