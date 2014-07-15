Кількість загиблих в аварії у московському метро зросла до 15 - чиновник

13:52, 15 липня 2014
Світ
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Постраждали в аварії близько 150 осіб.

REUTERS

Кількість загиблих при аварії в московському метро зросла до 15, повідомив журналістам керівник міської комісії з НС, заступник мера Петро Бірюков, передають РИА Новости.

«Останні дані щодо загиблих - 15 осіб», - сказав він.

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Постраждали, як повідомлялося, близько 150 осіб.

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