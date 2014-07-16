Волонтери привезли в зону АТО матеріальної допомоги на 600 тисяч гривень

Волонтери привезли необхідні їм екіпіровку, засоби ведення бою, медикаменти тощо, на загальну суму близько 600 000 грн, повідомляється на сторінці Facebook компанії.

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Але станом на 16 липня українським військовим все ще необхідні далекоміри, тепловізори, засоби нічного бачення, біноклі, каски, металошукачі, берці, тактичні рюкзаки, камуфляж та інші побутові речі, одяг, а також чай, кава і сигарети.

Крім того, українські військові потребують медичні препарати і засоби перев'язки.

Волонтери Мега-Поліграф звертаються до українців, готових матеріально допомогти солдатам, а також обіцяють прозору звітність.