Порошенко сподівається, що Меркель і надалі буде підтримувати українців

Про це він написав у своєму Twitter, вітаючи Меркель з ювілеєм.

«Вітаю Ангелу Меркель з ювілеєм! Сподіваюсь на подальшу підтримку зусиль українців у відстоюванні незалежності», - написав президент.

На сайті глави держави також міститься вітання Порошенка на адресу Меркель: «Щиро бажаю Вам міцного здоров'я, багатьох років плідної державної діяльності, а також родинної злагоди і благополуччя».Читайте такожМеркель пообіцяла Порошенкові підтримку Європейської Ради

У вітанні наголошується, що складно переоцінити її внесок у європейську та світову політику. «Ваша багаторічна, самовіддана й успішна праця слугує втіленню прагнень європейської спільноти до безпеки, стабільності та добробуту», - йдеться у вітанні.

«Користуючись нагодою, хотів би висловити вдячність за сприяння з боку Німеччини розвитку відносин України з Європейським Союзом, а також сподівання на Вашу подальшу міцну підтримку зусиль українського народу у відстоюванні незалежності й територіальної цілісності країни та свого європейського вибору», - наголошує Порошенко.

*** Ангела Меркель народилася 17 липня 1954 року.