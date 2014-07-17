Порошенко сподівається, що Меркель і надалі буде підтримувати українців
Президент України Петро Порошенко привітав федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель з ювілеєм і сподівається на подальшу підтримку українців.
Про це він написав у своєму Twitter, вітаючи Меркель з ювілеєм.
«Вітаю Ангелу Меркель з ювілеєм! Сподіваюсь на подальшу підтримку зусиль українців у відстоюванні незалежності», - написав президент.
На сайті глави держави також міститься вітання Порошенка на адресу Меркель: «Щиро бажаю Вам міцного здоров'я, багатьох років плідної державної діяльності, а також родинної злагоди і благополуччя».Читайте такожМеркель пообіцяла Порошенкові підтримку Європейської Ради
У вітанні наголошується, що складно переоцінити її внесок у європейську та світову політику. «Ваша багаторічна, самовіддана й успішна праця слугує втіленню прагнень європейської спільноти до безпеки, стабільності та добробуту», - йдеться у вітанні.
«Користуючись нагодою, хотів би висловити вдячність за сприяння з боку Німеччини розвитку відносин України з Європейським Союзом, а також сподівання на Вашу подальшу міцну підтримку зусиль українського народу у відстоюванні незалежності й територіальної цілісності країни та свого європейського вибору», - наголошує Порошенко.
*** Ангела Меркель народилася 17 липня 1954 року.
ПП: Вітаю Ангелу Меркель з ювілеєм! Сподіваюсь на подальшу підтримку зусиль українців у відстоюванні незалежності. pic.twitter.com/YbN1Yz5N0u
- Петро Порошенко (@poroshenko) July 17, 2014