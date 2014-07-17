Замах на Авакова планував терорист Безлер – радник міністра

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

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За словами Шкіряка, терористи планували вчинити замах на Авакова у період з 7 по 9 липня під час його перебування у зоні проведення АТО. Замовником та організатором замаху був Безлер (Бєс). Його диверсійно-розвідувальні групи планували вчинити вбивство декількома способами: шляхом організації засідки на кортеж міністра, шляхом закладення фугасів, а також шляхом вчинення теракту у приміщенні чи на вулиці, де міг перебувати Аваков, і шляхом вбивства його зі снайперської зброї.

Водночас Шкіряк зазначив, що наміри терористів вчинити цей злочин були зірвані.

Крім того, Шкіряк повідомив, що спецслужбам вдалося затримати дві диверсійні групи Безлера, при цьому керівник однієї з них, громадянин К., при затриманні вчинив спротив і був знищений. Інші члени двох диверсійних груп були затримані, і з ними зараз проводяться слідчі дії.

Також він додав, що затримані групи належать до так званих «п'ятірок Бєса», які й раніше займалися диверсійно-підривною роботою.