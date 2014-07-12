Терористи "Біса" напали на блокпост "Донбасу" в Артемівську

Терористи з банди Ігоря Безлера ("Біса") з Горлівки напали на блокпост добровольчого спецбатальйону "Донбас" в Артемівську.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

У терористів 7 вбитих і 11 поранених. У спецбатальйону "Донбас" 2 поранених, яким вже надають допомогу. Захоплений арсенал зброї, серед якого АГС, РПГ і автомати Калашникова.

"Громадянин Безлер здається що то говорив у травні про те, що в таких випадках командирові треба стрілятися? Ласкаво просимо", - написав він у Facebook.

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Також комбат "Донбасу" подякував співробітникам нового артемівського управління по боротьбі з організованою злочинністю за інформацію, якби не вона - втрат у батальйону було б більше.