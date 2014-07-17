Глава МЗС Японії вважає неприйнятною анексію Росією Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кісіда сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві.

«Приєднання Криму силовими методами є категорично неприйнятним. Ми підтримуємо зусилля українського уряду, спрямовані на мирне врегулювання кризи, та сподіваємося на якнайшвидшу стабілізацію ситуацію у східних регіонах України шляхом діалогу”, - сказав Кісіда.

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Він зазначив, що з початку виникнення кризи в Україні Японія постійно підкреслювала важливість збереження суверенітету та територіальної цілісності України та поваги до верховенства права.

“Японія, як одна з країн - відповідальних членів міжнародної спільноти, надалі бере активну участь у вирішенні проблем, надаючи допомогу, спрямовану на збереження стабільності та миру в Україні”, - сказав Кісіда, додавши, що його сьогоднішній візит є свідченням такої підтримки.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня в АР Крим пройшов нелегітимний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими.

Через два дні президент РФ Володимир Путін й нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через декілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розподілу України, засудивши дії Кремля.

РФ продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну і фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».