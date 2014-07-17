ЗСУ не здійснювали жодних дій щодо ураження повітряних цілей - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві з приводу катастрофи в Донецькій області малайзійського пасажирського літака Boeing-777.

«Сьогодні о 16:20 з екранів радарів зник літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» Боїнг-777, який здійснював рейс за маршрутом Амстердам – Куала Лумпур», - зазначив він.

«За останні дні це вже третій трагічний випадок, після того як з російської території було збито літаки Ан-26 та Су-25 Збройних сил України», - додав Лисенко.

«Ми не виключаємо, що цей літак також був збитий», - наголосив речник РНБО.

«Ми ще раз наголошуємо, що Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі», - додав він.

Читайте такожВатажок терористів Гіркін похвалився, що збив літак в районі Тореза«Здійснюються усі можливі пошуково-рятувальні заходи», - підкреслив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що малайзійський лайнер збили донецькі терористи із зенітно-ракетного комплексу ЗРК «Бук».

Загинули 280 пасажирів і 15 членів екіпажу.

«Щойно над Торезом терористами з переданого Путіним зенітно-ракетного комплексу "Бук" було збито цивільний літак Куала-Лумпур – Амстердам», - написав він у Facebook.

За його інформацією, літак летів на висоті 10 тисяч метрів.

«Він летів на висоті 10 тисяч метрів. Загинули 280 пасажирів і 15 членів екіпажу», - заявив радник міністра внутрішніх справ.

У прес-центрі АТО не виключили, що терористи помилково збили малайзійський пасажирський Boeing-777, прийнявши його за український військовий літак.

«Терористи сьогодні збили пасажирський Боїнг-777, думаючи, що насправді збили український Ан-26», - йдеться в повідомленні.