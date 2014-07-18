Меркель: Питання про додаткові санкції проти Росії зараз не актуальне

«Що стосується санкцій, я хотіла б нагадати, що від моменту трагедії не минуло навіть доби. Нині нам треба розпочати незалежне розслідування. Тому не варто намагатися робити висновки (про те, хто винен у тому, що сталося – ред.) доти, доки у нас не буде доступу до уламків літака», – цитує "Радіо Свобода" Меркель на прес-конференції у Берліні.

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Президент Росії Володимир Путін заявляв, що саме Україна несе відповідальність за авіакатастрофу «Боїнга-777», яка сталася на Донеччині.

«Хочу наголосити, що цієї трагедії не сталося б, якби на цій землі був мир. У всякому разі, не були б відновлені бойові дії на південному сході України. І, безумовно, держава, над територією якої це сталося, несе відповідальність за цю страшну трагедію», – цитує словами Путіна офіційний сайт Кремля.

Бойовики угруповання «ДНР», яке Україна визнала терористичною організацією, на своїх акаунтах у соцмережах писали про те, що збили ще один український літак. Ватажок терористів Ігор Гіркін заявляв, що у сепаратистів немає засовів ППО, які можуть збити пасажирський літак. Однак СБУ перехопила розмову переговорів бойовиків групи підполковника Ігоря Безлера (Бєса), які доповідають своєму куратору полковнику ГРУ Генерального штабу Росії Василю Германіну про щойно збитий бойовиками цивільний літак.