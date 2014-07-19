Міліція не знайшла вибухівки на «замінованих» у Києві об’єктах

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як нагадали в міліції, сьогодні на спецлінію «102» між 10-ю та 12-ю годинами надійшло сім анонімних повідомлень про замінування. (Крім названих об’єктів, правоохоронці повідомляли про «замінування» невідомим і Головпоштамту на Майдані Незалежності – УНІАН).

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На місце пригоди виїжджали спеціалісти вибухово-технічних служб, кінологи, медики та працівники ДСНС. Після обстеження приміщень та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено, йдеться в повідомленні.

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Відомості про подію внесено до єдиних обліків районних управлінь столичної міліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за даними фактами.

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