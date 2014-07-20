Російського посла у Великобританії викликали до МЗС

Як повідомляє прес-служба британського уряду, російський посол був викликаний цієї суботи для зустрічі з політичним директором Саймоном Гассом.

Читайте такожЧорні скриньки з літака можуть вивезти до Росії"Політичний директор закликав російську владу використати весь свій вплив, щоб забезпечити доступ до місця катастрофи, як для слідчих, так і для команди експертів з ідентифікації жертв", - говориться в повідомлені.