Російського посла у Великобританії викликали до МЗС
00:46, 20 липня 2014Політика
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Російський посол у Великобританії Володимир Яковенко був викликаний у міністерство закордонних справ.
Лондон вимагає забезпечити доступ до місця катастрофи
Як повідомляє прес-служба британського уряду, російський посол був викликаний цієї суботи для зустрічі з політичним директором Саймоном Гассом.
Читайте такожЧорні скриньки з літака можуть вивезти до Росії"Політичний директор закликав російську владу використати весь свій вплив, щоб забезпечити доступ до місця катастрофи, як для слідчих, так і для команди експертів з ідентифікації жертв", - говориться в повідомлені.
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