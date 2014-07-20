ЗМІ: З'явилося відео, як рятувальники знайшли одну з "чорних скриньок" Боїнга

Про це повідомляє ТСН.

Зокрема, на запису видно, як пошуковий загін ДСНС рухається полем, залишаючи відмітки поблизу знахідок.

Потім один з чоловіків несе в руках предмет прямокутної форми у той час, як за кадром чути коментарі, що це "реєстратор".

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Так, голова МЗС України заявив, що вони поки що залишаються на території України, однак силові відомства висловлюють побоювання, що бойовики "ДНР", які контролюють територію падіння літака, можуть переправити самописці до Росії.