СБУ оприлюднила докази приховування бойовиками і російською стороною "чорних скриньок"

На youtu СБУ розмітила запис розмови, що відбулась 18 липня, між командиром батальйону «Восток» терористичної організації «ДНР» Олександром Ходаковським та «співробітником МНС» так званої «ДНР» Олексієм про «чорні скриньки» з «Боїнга».

Під час розмови Ходаковський наголошує: «Дуже оперативно дізнайся (про те в кого «чорні скриньки» - УНІАН). Терміново! Москва цікавиться з приводу того, де ящики…».

«Доля «чорних ящиків» цікавить в першу чергу. Вони повинні бути під нашим контролем», - наголосив Ходаковський.

Він уже у розмові з іншим «співробітником МНС» так званої «ДНР» Андрієм зазначає: «У мене до вас прохання. Це не моє прохання. Наших товаришів «на горі» дуже цікавить доля «чорних ящиків». Це мається на увазі по Москві».

Ходаковський наголосив, що все, що знаходять (на місці катастрофи літака), не має потрапити до «чужих рук» - «ОБСЄ та інших».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.