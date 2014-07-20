Ніхто з родичів загиблих у Боїнгу ще не прибув до Києва - Гройсман

Про це він повідомив під час брифінгу в Києві в неділю, передає кореспондент УНІАН.

За словами Гройсмана, зараз головне завдання полягає в тому, щоб переконати бойовиків відпустити потяг з тілами загиблих, оскільки на даний момент переговори з цього приводу не увінчалися успіхом.

Крім того Гройсман зазначив, що також достеменно невідомо, де родичі загиблих зможуть забрати останки своїх рідних.

Читайте такожЗнайдено 219 тіл загиблих пасажирів Боїнга-777 - ГройсманВіце-прем’єр повідомив, що для них в Києві зарезервовано близько 800 безкоштовних готельних номерів, але поки що ніхто з них не прибув до столиці України.

Гройсман виключив, що експертиза тіл загиблих буде проводитися у Донецьку. Він заявив, що це місто не контролюється українською владою, а відтак є небезпечним для експертів.

Читайте такожУкраїна не може гарантувати безпеку міжнародним експертам у зоні АТОЯк повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу.

Роботі рятувальників, які працюють на місці катастрофи, перешкоджають озброєні терористи.