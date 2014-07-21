У Донецьку в результаті вибуху біля супермаркету загинули люди

За інформацією свідків, які в той момент проїжджали на автомобілях в районі місця події, в результаті вибуху є загиблі і постраждалі, повідомляє 62.ua.

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Їх точна кількість наразі невідома. Крім того, за словами очевидців, вибухом пошкоджено транспорт, що стояв у районі влучення снаряду.

Джерела в Донецькій обласній держадміністрації повідомляють, що в результаті артобстрілу є постраждалі. Автомобілі швидкої допомоги поки не мають можливості виїхати на місце у зв'язку з триваючими обстрілами.