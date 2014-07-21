У Донецьку в результаті вибуху біля супермаркету загинули люди
12:24, 21 липня 2014Політика
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В районі залізничного вокзалу Донецька біля супермаркету вибухнув снаряд.
Фото: www.62.ua
За інформацією свідків, які в той момент проїжджали на автомобілях в районі місця події, в результаті вибуху є загиблі і постраждалі, повідомляє 62.ua.
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Їх точна кількість наразі невідома. Крім того, за словами очевидців, вибухом пошкоджено транспорт, що стояв у районі влучення снаряду.
Джерела в Донецькій обласній держадміністрації повідомляють, що в результаті артобстрілу є постраждалі. Автомобілі швидкої допомоги поки не мають можливості виїхати на місце у зв'язку з триваючими обстрілами.
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