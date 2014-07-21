Російські військові мінують українську акваторію Азовського моря біля газовидобувних установок

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На окупованій українській території в районі села Стрілкове Херсонської області зафіксовано нарощування живої сили та військової техніки Російської Федерації», - заявив він.

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