Російські військові мінують українську акваторію Азовського моря біля газовидобувних установок
Підрозділи російських збройних сил розпочали мінування української водної акваторії Азовського моря навколо захоплених газовидобувних установок.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на прес-конференції в Києві.
«На окупованій українській території в районі села Стрілкове Херсонської області зафіксовано нарощування живої сили та військової техніки Російської Федерації», - заявив він.
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