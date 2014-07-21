У Лисичанську на міні підірвалися двоє школярів, один помер
13:47, 21 липня 2014Політика
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У Лисичанську Луганської області 19 липня на міні підірвалися двоє школярів.
У Лисичанську школярі підірвалися на міні / прес-центр АТО
Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУ МВС в області, 19 липня до реанімаційного відділення лікарні були госпіталізовані неповнолітні школярі 1999 р. н. і 1998 р. н., які проживають на вулиці Жовтнева.
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