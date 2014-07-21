У Лисичанську на міні підірвалися двоє школярів, один помер

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУ МВС в області, 19 липня до реанімаційного відділення лікарні були госпіталізовані неповнолітні школярі 1999 р. н. і 1998 р. н., які проживають на вулиці Жовтнева.

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Другий постраждалий із численними осколковими пораненнями верхніх і нижніх кінцівок, передньої стінки грудної клітки, перебуває у тяжкому стані в реанімаційному відділенні.