Українських прикордонників вночі обстрілювали "Градами" та мінометами з території РФ

З 23.50 21 липня до 00.30 22 липня на ділянці відділу прикордонної служби «Станично-Луганське» (Луганська область) здійснено мінометний обстріл позицій прикордонників з території Росії (біля 40 пострілів).

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Після чого техніка (висновок зроблено за шумом двигунів) вирушила вглиб території Росії. Внаслідок обстрілу загиблих немає, одного прикордонника поранено, 3 – отримали контузію.

З 03.30 до 04.00 22 липня було здійснено повторний обстріл позицій з реактивних систем залпового вогню «Град» (до 7 залпів). Втрат особового складу немає.

Загалом впродовж ночі терористи обстрілювали позиції прикордонників з артилерійської зброї та мінометів близько 7 разів.

У районі населеного пункту Шевченкове прикордонниками виявлено сліди заїзду з території Росії до 14 автомобілів з метою застосування реактивних систем «Град», які зайняли позиції в полі та виконали стрільби по позиціях українських сил (про що свідчать сліди на землі та спалена трава). Факт порушення державного кордону задокументовано, відповідні фото- та відеоматеріали будуть направлені в МЗС України та російській стороні.

Прикордонники продовжують фіксувати факти порушення повітряного простору України авіацією РФ.

О 23.05 21 липня на ділянці відділу прикордонної служби «Красна Талівка» (Луганська область) на напрямку Волошино (РФ) – Золотарівка (Україна) зафіксовано порушення повітряного простору України (до 2 км) двома вертольотами Мі-24. В подальшому вертольоти повернулись на територію РФ та взяли курс на н.п. Волошино (РФ).