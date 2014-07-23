У Луганську терористи пострілом в голову вбили майора міліції

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила начальник відділу зі зв'язків з громадськістю міліції Луганської області Тетяна Погукай.

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Також вона повідомила, що в Кам'янобродському районі 21 липня під час артилерійського обстрілу вулиці Крута загинуло 3 місцевих жителя і 6 людей поранені.

У Жовтневому районі 21 липня під час артилерійського обстрілу загинули 2 місцевих жителя і 7 осіб отримали поранення.