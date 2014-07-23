У Луганську терористи пострілом в голову вбили майора міліції
01:17, 23 липня 2014Політика
0 0
20 липня в Луганську терористи ЛНР пострілами в голову вбили майора міліції.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила начальник відділу зі зв'язків з громадськістю міліції Луганської області Тетяна Погукай.
Читайте такожУ Луганську терористи викрали дев’ятьох громадян Нігерії
Також вона повідомила, що в Кам'янобродському районі 21 липня під час артилерійського обстрілу вулиці Крута загинуло 3 місцевих жителя і 6 людей поранені.
У Жовтневому районі 21 липня під час артилерійського обстрілу загинули 2 місцевих жителя і 7 осіб отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter