Кучма: терористи не йдуть на компроміс та поводяться як "папуги"

Член контактної групи, другий президент України, Леонід Кучма розповів ТСН, що останній тиждень контактна група домовлялась про допуск міжнародних місій до місця падіння Boeing 777 у Торезі.

Крім того, Кучма стверджує – представники сепаратистів та Росії не змінюють позицій та на компроміси не йдуть.

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"Ми кожен день практично зустрічаємось. Та сторона, вони як папуги: ми донецька і луганська "народні республіки" і більш нічого не визнаємо. Компроміс, мені здається, не вони пропонують, а Росія. Як мінімум. Державна мова російська на всій території України. І так, щоб кожен регіон мав не ту самостійність, яку ми пропонуємо, з точки зору побільше повноважень, а саме федералізацію, а що федералізація для України - це значить, через деякий час України не буде взагалі", - сказав Кучма.