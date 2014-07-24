Турчинов оголосив про припинення діяльності парламентської коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він нагадав, що 27 лютого 2014 року було оголошено про створення коаліції «Європейський вибір», до складу якої увійшли 262 народних депутати.

Турчинов зазначив, що сьогодні на пленарному засіданні фракції “УДАР” та “Свобода” заявили про вихід зі складу коаліції і подали відповідні документи, які підтверджують рішення народних депутатів з особистими підписами.Читайте також"УДАР" і "Свобода" виходять з парламентської коаліції, "Батьківщина" виступає за дострокові вибори

Крім того, за його словами, ще 19 народних депутатів заявили і подали заяви про вихід зі складу коаліції.

“У зв'язку з цим оголошую про припинення діяльності парламентської коаліції “Європейський вибір” у Верховній Раді 7 скликання», - наголосив Турчинов.

Президент Петро Порошенко зробив з цього приводу заяву. На його думку, вихід народних депутатів з коаліції, не має паралізувати роботу парламенту.

Як відомо, відповідно до Конституції України, в разі, якщо протягом 30 днів не буде створено нової коаліції, це дає підстави президенту України розпустити Верховну Раду України.