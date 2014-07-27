На Луганщині припинили роботу дев'ять шахт

Всього зупинилося 9 шахт ДТЕК, повідомляє ТСН.

Підприємства пішли на такий крок внаслідок загрози відключення від електропостачання, повідомляє прес-служба ДТЕК. У її повідомленні наголошуються, що було евакуйовано з копалень на поверхню 3 тис. гірників. Наступні зміни спускатися під землю не будуть. Ці події стали наслідком того, що під час бойових дій у суботу були пошкоджені 2 високовольтні лінії електромереж, що належать НЕК "Укренерго".

Читайте такожНа Луганщині через обстріли знову знеструмлено дві шахти, гірників евакуюють"Евакуація пройшла організовано, в штатному режимі. До усунення загрози знеструмлення шахти будуть працювати в режимі підтримки життєзабезпечення (провітрювання і відкачування води)", - зазначили в прес-службі "ДТЕК".

Раніше повідомлялося, що терористи захопили шахту Ахметова з 700-ми шахтарями під землею, викрали 22 автомобілі та гроші.