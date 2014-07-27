У Красному Лимані затримали зброяра терористів

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"Спецгрупи МВС, створені з працівників карного розшуку на чолі з полковником В'ячеславом Аброськіним, за підтримки спецпідрозділу УБОЗ "Сокіл", викрили поплічника терористів, жителя Красного Лиману, який вказав на місце складу зброї та боєприпасів, спеціально залишеного терористами перед відходом з міста, для ведення диверсійно-терористичної діяльності у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією МВС, зі складу терористів були вилучені вибухівка, автомати, кулемети, гранатомети, пістолети, ящики з патронами і постріли до гранатометам.

"Таких складів в раніше звільнених від терористів містах можуть бути десятки, якщо не сотні. Міністерство внутрішніх справ України звертається з проханням до всіх мешканців звільнених від терористів населених пунктів Донбасу повідомляти, у тому числі і анонімно, інформацію про помічників терористів і місця можливого складування зброї та боєприпасів з метою ведення диверсійно-терористичної роботи проти України", - йдеться в повідомленні