У Луганську маршрутка потрапила під обстріл: водій загинув, 2 пасажири поранені

У Луганську під обстріл потрапила маршрутка.

Про це повідомляє прес-центр Луганської міської ради.

Згідно отриманій інформації, по вул. Кірова, 6 маршрутне таксі потрапило під обстріл. Водій загинув, 2 пасажири постраждали.

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Крім того, в результаті обстрілу в Луганську пошкоджено 20 житлових будинків і об'єктів. Від електропостачання відключили понад 30 тисяч абонентів у всіх районах Луганська, від водопостачання та водовідведення - понад 8 тисяч абонентів. Також без газопостачання залишилися більше 4 тисяч мешканців Луганська.

Як повідомлялося раніше, в результаті обстрілу міста загинули 5 мирних жителів, отримали поранення 15 мирних луганчан.