Терористи обстрілюють місце катастрофи "Боїнга"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Є зона падіння літака – діаметр 40 км, тобто радіус – 20 км. Наші військові вже підійшли до меж цієї зони, проте, якщо в цій зоні лунають вибухи, то це точно не українські військові», - зауважив він.

«В цій зоні не ведуться бойові дії – це розпорядження президента України, українські військові це розпорядження виконують на 100%», - запевнив речник РНБО.

«Терористи, знаючи про це, провокаційно роблять там вибухи і здійснюють обстріли цієї території. Ми заявляємо офіційно, що українські військові на даній території бойових дій не ведуть», - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу. Усі вони загинули.

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