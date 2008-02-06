Яценюк попередив, що він хоч в окулярах, але штангу тягне

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підтверджує, що вчора депутати від Партії регіонів заблокували його в робочому кабінеті, тому не було можливості продовжити проведення пленарного засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після консультацій з лідерами депутатських фракцій.

А.ЯЦЕНЮК висловив жаль, що процесу блокування кабінету не побачили представники засобів масової інформації. При цьому він звернувся до працівників прес-служби парламенту з проханням розповсюдити фотографії даного інциденту.

«Прийшла уся фракція Партії регіонів, колишні міністри, колишні віце-прем’єри, і воно смішно виглядало, бо такі поважні люди повинні займатися законотворчістю, а не блокувати ходи і виходи голові ВР», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що звернувся з проханням до депутатів не провокувати його на бійку. «Це я так зовні в окулярах, а штангу 80 кілограмів я тягну», - сказав А.ЯЦЕНЮК.