До України може прибути місія ООН з прав людини

Відповідне розпорядження уряду від 23 липня 2014 р. № 670-р, розміщено сьогодні на офіційному Урядовому порталі.

В рішенні Кабміну схвалюється проект угоди між урядом України та управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Розпорядженням постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко уповноважується на підписання зазначеної угоди.

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