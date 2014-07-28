До України може прибути місія ООН з прав людини
18:10, 28 липня 2014Політика
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Кабінет міністрів планує підписати угоду з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
В Україні пройде моніторингова місія ООН з прав людини / ukrmap.su
Відповідне розпорядження уряду від 23 липня 2014 р. № 670-р, розміщено сьогодні на офіційному Урядовому порталі.
В рішенні Кабміну схвалюється проект угоди між урядом України та управлінням Верховного комісара ООН з прав людини про розміщення короткотермінової моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Розпорядженням постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко уповноважується на підписання зазначеної угоди.
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