Бойовики повертаються до Слов'янська і Краматорська під виглядом мирних жителів

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожТриває операція сил АТО по звільненню населених пунктів Латугино, Шахтарськ, Торез - Тимчук

"Відзначені випадки переміщення невеликих груп бойовиків під виглядом мирних жителів в район Слов'янська. На звільнених територіях відзначається активність диверсійно-розвідувальних груп противника", - написав експерт.

Цю інформацію підтверджує штаб АТО.

"Активізувалась діяльність щодо повернення бойовиків під виглядом родичів місцевих мешканців до міст Славянськ та Краматорськ", - йдеться у повідомленні.