Бойовики повертаються до Слов'янська і Краматорська під виглядом мирних жителів
08:24, 28 липня 2014Політика
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Бойовики переміщуються невеликими групами у район Слов'янська і Краматорська під виглядом мирних жителів.
Reuters
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожТриває операція сил АТО по звільненню населених пунктів Латугино, Шахтарськ, Торез - Тимчук
"Відзначені випадки переміщення невеликих груп бойовиків під виглядом мирних жителів в район Слов'янська. На звільнених територіях відзначається активність диверсійно-розвідувальних груп противника", - написав експерт.
Цю інформацію підтверджує штаб АТО.
"Активізувалась діяльність щодо повернення бойовиків під виглядом родичів місцевих мешканців до міст Славянськ та Краматорськ", - йдеться у повідомленні.
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