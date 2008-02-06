У Тимошенко хочуть знати, хто пропустив сторонню людину на засідання РНБО

Радник прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, член Комітету Верховної Ради з ПЕК Олександр ГУДИМА просить секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїсу БОГАТИРЬОВУ пояснити, на чиє прохання на закрите засідання РНБО був запрошений голова правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго” Ігор ВОРОНІН.

Як повідомив УНІАН О.ГУДИМА, про це йдеться у його депутатському зверненні до секретаря РНБО.

О.ГУДИМА зазначив, що 1 лютого відбулося закрите засідання РНБО, на якому розглядалось питання фінансового стану НАК «Нафтогаз України», що є предметом енергетичної та національної безпеки держави.

«На засіданні РНБО поруч з міністром тіньового уряду Віктора ЯНУКОВИЧА Юрієм БОЙКОМ брав участь звільнений з посади заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», голова правління дочірньої компанії «РосУкрЕнерго» - «УкрГазЕнерго» Ігор ВОРОНІН», - повідомив народний депутат.

О.ГУДИМА просить Р.БОГАТИРЬОВУ поінформувати, на чиє письмове подання і згідно з яким письмовим рішенням І.ВОРОНІН був запрошений для участі в закритому засіданні РНБО і чи не є це порушенням закону про державну таємницю.

Як повідомлялося, 4 лютого Р.БОГАТИРЬОВА, коментуючи на брифінгу результати засідання РНБО від 1 лютого, зазначила, що участь в обговоренні питання фінансового стану "Нафтогазу" взяли колишній міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО і голова правління "УкрГаз-Енерго" Ігор ВОРОНІН. Р.БОГАТИРЬОВА назвала це "безпрецедентним фактом з огляду на політику консолідованої відповідальності щодо цього питання".

"Вони отримали можливість висловитися. Більше того, вони роздали графічні пояснення своєї позиції. Це свідчення не лише тієї концепції плюралізму, яку так послідовно проводить український Президент. Це є також свідчення об’єктивності та якості роботи РНБО", - додала Р.БОГАТИРЬОВА.

***Спільне підприємство "УкрГаз-Енерго" створено швейцарською компанією "РосУкрЕнерго" і "Нафтогазом України".