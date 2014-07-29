РНБО: Військові РФ надають вогневу підтримку бойовикам, які атакують Савур-Могилу

За останню добу терористи кілька разів контратакували Саур-Могилу, яку зайняли українські військові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Продовжуються бої на Первомайсько-Алчевському напрямку із встановленням контролю за «Маринівським коридором», - зазначив він.

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Лисенко зауважив, що «тільки за останню добу терористи кілька разів контратакували Савур-Могилу, яку зайняли українські військові. Вони намагаються повернути висоту, з якої постійно обстрілювали позиції АТО».

За його словами, українські військові успішно відбили всі контратаки.

«За інформацією Державної прикордонної служби, вогневу підтримку терористів під Савур-Могилою здійснювали російські військові з району села Новоолександровське. Установки «Град» стріляли з відстані 200-300 м від кордону», - підкреслив Лисенко.