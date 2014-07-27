Ситуація у Донецьку залишається складною, біля аеропорту продовжуються обстріли
19:34, 27 липня 2014Політика
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Без газу залишаються 500 приватних будинків і 178 квартир у Куйбишевському районі.
REUTERS
Станом на 17.00 в Донецьку зберігається напружена обстановка. Періодично ведуться обстріли у боці аеропорту.
Про це повідомляється на сайті міськради Донецька.
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Відзначається, що аварійним бригадам досі не вдається дістатися до пошкоджених газопроводів в Куйбишевському районі. Без газу залишаються 500 приватних будинків і 178 квартир.
"Незважаючи на досить складну обстановку в місті, ситуація з продовольчим забезпеченням прогнозована. У продажу є всі види продовольчих та непродовольчих товарів. У місті працюють всі великі мережі супермаркетів", - йдеться в повідомленні.
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