Нові санкції США і ЄС зроблять Росію ще слабшою - Обама
Узгоджене запровадження нових санкції США та ЄС проти російського енергетичного сектору, оборонної індустрії та фінансових інституції, посилить тиск на Росію
Про це заявив президент США Барак Обама під час виступу у Білому домі, передає Радіо Свобода.
«Зважаючи на те, що ми координуємо наші дії з ЄС, санкції, які оголошені сьогодні матимуть ще більший вплив. Запроваджені санкції зроблять слабку російську економіку ще слабшою. Іноземні інвестори залишатимуться осторонь. Навіть до сьогоднішніх обмежень, очікувалося, що близько 100 мільярдів вийдуть з Росії», – наголошує Обама.
Читайте такожСША ввели нові санкції проти Росії
Нагадаємо, до списку нових економічних санкцій США проти Москви увійшли три російських банки – «Банк Москви», «Російський сільськогосподарський банк» і «ВТБ-банк», а також «Об’єднаної суднобудівної корпорації».
Нові обмеження США слідують за посиленням санкцій ЄС проти Росії, про яке у вівторок домовилися європейські лідери.