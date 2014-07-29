Нові санкції США і ЄС зроблять Росію ще слабшою - Обама

Про це заявив президент США Барак Обама під час виступу у Білому домі, передає Радіо Свобода.

«Зважаючи на те, що ми координуємо наші дії з ЄС, санкції, які оголошені сьогодні матимуть ще більший вплив. Запроваджені санкції зроблять слабку російську економіку ще слабшою. Іноземні інвестори залишатимуться осторонь. Навіть до сьогоднішніх обмежень, очікувалося, що близько 100 мільярдів вийдуть з Росії», – наголошує Обама.

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Нагадаємо, до списку нових економічних санкцій США проти Москви увійшли три російських банки – «Банк Москви», «Російський сільськогосподарський банк» і «ВТБ-банк», а також «Об’єднаної суднобудівної корпорації».

Нові обмеження США слідують за посиленням санкцій ЄС проти Росії, про яке у вівторок домовилися європейські лідери.