На Донеччині за минулу добу загинули 19 осіб

Станом на ранок середи за минулу добу в лікувально-профілактичні установи області з різними травмами, отриманими в результаті бойових дій на території регіону доставлено 31 людину.

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Про це повідомляється на сайті Донецької облдержадміністрації з посиланням на депаратамент охорони здоров'я.

"У відділення бюро судово-медичної експертизи надійшли тіла 19 загиблих", - йдеться в повідомленні.