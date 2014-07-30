На Донеччині за минулу добу загинули 19 осіб
09:26, 30 липня 2014Політика
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У Донецькій області в результаті бойових дій за добу загинули 19 осіб.
REUTERS
Станом на ранок середи за минулу добу в лікувально-профілактичні установи області з різними травмами, отриманими в результаті бойових дій на території регіону доставлено 31 людину.
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Про це повідомляється на сайті Донецької облдержадміністрації з посиланням на депаратамент охорони здоров'я.
"У відділення бюро судово-медичної експертизи надійшли тіла 19 загиблих", - йдеться в повідомленні.
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