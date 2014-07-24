У Донецькій області в результаті бойових дій сьогодні поранено 1 людину, вчора – 7.

Про це УНІАН повідомила в департаменті охорона здоров'я Донецької облдержадміністрації.

24 липня в результаті бойових дій станом на 12.00 у Петровському районі міста Донецька було поранено одну людину.Читайте такожУ Донецьку викрали співробітника карного розшуку та його батька

23 липня в результаті бойових дій на території області поранено 7 людей.