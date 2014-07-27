Смерть мера Кременчука: всі версії вбивства Бабаєва

Міліція розглядає кілька версій вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва - вони стосуються професійної, підприємницької діяльності, а також особистих мотивів, повідомляє ТСН.

"Версій цього вбивства кілька, вони пов'язані з його професійною діяльністю, підприємництвом, або особистою неприязню", - повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю облуправління міліції Юрій Сулаєв.

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Водночас народний депутат Юрій Шаповалов, обраний за мажоритарним округом №146 (Кременчук), вважає, що вбивство Бабаєва - це спроба дестабілізувати ситуацію в місті.

"Всі розуміють, що в країні йде війна, і чим більша дестабілізація, тим це більше на руку сепаратистам, на руку Росії, яка дестабілізує ситуацію в країні. Я не вірю, що хтось у цьому місті був здатний на таке. Я вважаю, що це зовнішній дестабілізуючий фактор", - сказав Шаповалов.

Перший віце-мер Кременчука Віктор Калашник, на якого тепер покладено обов'язки міського голови, також висловив думку, що вбивство пов'язане зі спробою дестабілізації ситуації.

"У нас в Кременчуці була, є і буде влада. Буде продовжена командою Олега Бабаєва вся та робота, яка проводилася. Ситуація повинна бути стабільна", - сказав Калашник.

А голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук вважає, що вбивство мера Кременчука є відлунням подій на сході України. Він також висловив упевненість, що вбивство мера "ніяк не може бути пов'язано з чутками про можливе призначення Бабаєва на пост глави облдержадміністрації. Бугайчук також наголосив, що він не має інформації про можливе призначення Бабаєва на посаду голови Полтавської ОДА.

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Раніше ЗМІ з посиланням на близьке до загиблому джерело повідомили, що Бабаєв міг бути призначений головою Полтавської облдержадміністрації. За його словами, офіційне представлення могло відбутися вже наступного тижня. Проте в червні голова Полтавської обласної ради Петро Ворона на прес-конференції заявив, що президент Петро Порошенко швидше за все звільнить Бугайчука з посади Полтавської ОДА. Щодо питання кандидатур нового очільника області, Ворона назвав тоді прізвище Андрія Баранова, голови ГО "Полтавський Автомайдан", члена президії ради ГО "Майдан" у Полтавській області, керівника виборчої кампанії Порошенко в Полтаві.

Також прозвучали прізвища Тараса Кутового (народний депутат "УДАРУ", керував регіональним штабом Порошенко в Полтаві), мера Кременчука Бабаєва і екс-губернатора Олександра Удовиченка.