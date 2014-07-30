Секторальні санкції проти РФ є вагомим кроком до "антипутінської коаліції" - Парубій

16:23, 30 липня 2014
Політика
0 0

Секторальні санкції проти Російської федерації є вагомим кроком до формування «антипутінської коаліції» та демонструють світові, що центр управління бойовиками на сході України перебуває в Кремлі.

Парубій певен, що санкції допоможуть розкрити справжніх керівників терористів / УНІАН

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Парубій в Twitter.

«Підтримка від США та ЄС у вигляді санкцій супроти секторів російської економіки дуже важлива, коли ми перебуваємо в активному наступі на тероризм», - написав він.

Крім цього Парубій наголосив, що «санкції важливі як демонстрація всьому світу, що центр управління, фінансування і підтримки бойовиків на сході знаходиться в Кремлі».

Читайте такожНорвегія приєднається до санкцій Евросоюзу проти Росії

«Ці санкції - вагомий крок до формування антипутінської коаліції. Це свідчить, що Путін програє не тільки в Україні, а й зовнішній політиці», - додав секретар РНБО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter