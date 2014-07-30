Секторальні санкції проти РФ є вагомим кроком до "антипутінської коаліції" - Парубій

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Парубій в Twitter.

«Підтримка від США та ЄС у вигляді санкцій супроти секторів російської економіки дуже важлива, коли ми перебуваємо в активному наступі на тероризм», - написав він.

Крім цього Парубій наголосив, що «санкції важливі як демонстрація всьому світу, що центр управління, фінансування і підтримки бойовиків на сході знаходиться в Кремлі».

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«Ці санкції - вагомий крок до формування антипутінської коаліції. Це свідчить, що Путін програє не тільки в Україні, а й зовнішній політиці», - додав секретар РНБО.