До Луганська перестали завозити продукти, продавці масово звільняються

Луганська міська рада заявляє про те, що з кожним днем у місті погіршується ситуація на споживчому ринку.

Як повідомила УНІАН прес-служба міськради, зараз у місті найбільший попит на хліб, алкогольні напої і пиво. Сигарет у магазинах немає, з'являються лише на ринках. Мережа великих супермаркетів, продовольчі магазини, ринки працюють з перебоями. Завезення продовольчих товарів у місто припинено, товарні запаси зменшуються з кожним днем. У магазинах є в наявності продукти харчування тільки власних запасів. При цьому хліб поставляється постійно як до магазинів, так і на ринки.

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Згідно з інформацією керівників провідних підприємств роздрібної торгівлі («Абсолют», «Лелека», «АТБ», «Спар», «Бокрі»), станом на четвер, 31 липня, ситуація така:

«АТБ» - на території міста 23 магазини, 2 – закрито з технічних причин і 3 повністю закрито, режим роботи магазинів скорочено до 13.00-15.00. Поставки товарів у мережу магазинів припинено, ведеться торгівля залишками товарів, але у продажу є крупи, макаронні вироби, олія, цукор, хліб завозиться двічі на день. Є проблеми з кадрами – люди масово звільняються.

«Абсолют» - супермаркети «Абсолют» працюють до 15.00-17.00, закрито 4 супермаркети, підвезення товару немає, асортимент продовольчих товарів значно зменшується, торгують залишками товарів.

Є проблеми з пересуванням товарів зі складу в Луганську - відсутній запас бензину і дизпального. Керівництво планує припинення роботи всієї мережі.

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«Бокрі» - супермаркети працюють до 17.00, закрито супермаркет на кв. Пролетаріату Донбасу, асортимент соціально значущих продовольчих товарів наразі витриманий.

«Лелека» - працює 2 супермаркети (вул. Будьонного, вул. Корольова), закрито 2 - на кв. Ленінського Комсомолу і в районі автовокзалу. Завезення товару немає, товарні запаси в мережі зменшуються, хліб завозиться. Керівництво планує припинення роботи всієї мережі.

«Спар» - магазини працюють, асортимент продовольчих товарів зменшується, робочий день скорочено до 15.00.

Практично в усіх трудових колективах торгових підприємств масово звільняються працівники у зв'язку з виїздом за межі області.

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Ситуація на ринках міста: ринки працюють, закрито близько 80-85% торгових модулів, продовольча група товарів представлена не в повному обсязі, в основному торгують овочами. На Центральному ринку працює одна торгова точка з продажу яловичини, є у продажу домашні кури. Ажіотажного попиту немає.

Ситуація по провідних підприємствах харчової промисловості:

«Луганськмлин» - випічка і відвантаження хліба і хлібобулочних виробів стабільна, крупа і борошно є в достатній кількості.

Є проблема доставки хліба до м. Александровськ.

«Коровай» - підприємство працює в штатному режимі, був пошкоджений кабель по вул. Лутугінській, хлібокомбінат №3 не працює, збільшено виробництво хліба на х/к №4 до 35 тонн на добу.

ТМ «Луганські делікатеси» - підприємство працює, продукція є, мережа фірмових магазинів працює до 15.00.

ТОВ «МТК» - підприємство призупинило роботу.

«Свіжість» (хлібобулочні вироби) - підприємство призупинило роботу.

«Мілам» (ковбасні вироби, макаронні вироби) - з 15 липня робота підприємства припинена.

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Є серйозні проблеми з поставками в місті питної води.

Ситуація на ринку нафтопродуктів:

- мережа АЗС «Паралель» - закриті всі АЗС.

- мережа АЗС «Східні ресурси» - із 20 АЗС працює лише 4.