"День тиші" в зоні падіння Боїнга завершиться опівночі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Так званий «день тиші» закінчується в 00.00», - заявив він.

Речник РНБО уточнив, що для припинення бойових дій в зоні АТО була виділена доба.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у зоні падіння малайзійського літака «Боїнг 777» оголошено день ОБСЄ – «день тиші».

У повідомлені прес-центру АТО наголошувалося, що «день тиші» оголошено на вимогу генерального секретаря ООН Пан Гі Муна щодо припинення бойових дій поблизу місця катастрофи «Боїнга 777» на Донеччині, в зоні проведення АТО.

«Це зроблено з метою забезпечити повноцінну роботу міжнародних експертів в зоні падіння пасажирського літака «Боїнг 777», - сказано у повідомленні.

31 липня війська, що беруть участь в активній фазі АТО, не ведуть бойових дій, окрім захисту власних позицій від нападу.

Проте, зауважують в прес-центі АТО, російські найманці не дотримуються жодних міжнародних домовленостей та вимог. Зокрема о 9.00 вони обстріляли з двох установок БМ 21 «Град» населений пункт Переможне Лутугінського району.