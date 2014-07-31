У Донецьку в селищі "Жовтневий рудник" не припиняються бої

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

«Станом на 17.00 обстановка в Куйбишевському районі на селищі «Жовтневий рудник» залишається дуже тяжкою. Бойові дії не припиняються. Вибуховою хвилею пошкоджено склопакети в житлових будинках по проспекту Кремлівському», - йдеться у повідомленні.

У міськраді також зазначили, що на телефон ДСНС України у Донецькій області надійшло понад 20 повідомлень про руйнування і пожежі унаслідок попадання снарядів, але інформації про постраждалих наразі немає.

У повідомленні також констатується, що на 31 липня по Куйбишевському району залишаються знеструмленими 52 трансформаторні підстанції. Ступінь пошкоджень різна, але аварійні бригади не можуть приступити до їх ліквідації через безперервний вогонь.

Читайте такожУ Донецьку бойовики влаштовують у школах свої казарми та вогневі точки Також у мінімальному режимі працює канал «Сіверський Донець - Донбас». На Донецьку фільтрувальну станцію так і не подано електропостачання. Тому водопровідна вода в Донецьку подається у скороченому режимі за графіком.

Як повідомляв УНІАН, на території Донецької області продовжуються бойові дії в рамках проведення антитерористичної операції проти проросійських бойовиків.

Читайте такожУ Донецьку на території селища шахти "Жовтневий рудник" іде бійВедення бойових дій 21-22 липня в районі Авдіївки стали причиною пошкодження трьох високовольтних ліній, які, зокрема, подають електроенергію об'єктам «Донецькобленерго» (ДТЕК), серед яких Донецька фільтрувальна станція. Зараз станція знеструмлена. У зв'язку з цим у Кіровському, Куйбишевському і Ленінському районах Донецька до мінімуму скорочено подачу питної води споживачам.