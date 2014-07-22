В Авдіївці терористи обстрілюють військову частину ППО: військовослужбовці просять термінової допомоги авіації

Про це кореспонденту УНІАН повідомили військовослужбовці безпосередньо з цієї частини і батьки солдатів-строковиків, які зараз там служать.

За їх словами, «з 14.00 понеділка (21 липня) бойовики ведуть безперервний обстріл їх частини з «Градів», мінометів, а також танків».

«В частині вже є поранені, і без підтримки української армії, зокрема авіації, територія підрозділу може бути захоплена терористами», - кажуть військові.

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У свою чергу, прес-офіцера АТО Олексій Дмитрашковский повідомив кореспонденту УНІАН по телефону (23.30), що він про критичну ситуацію в цій частині «всіх (керівництво АТО) попередив».

Коментуючи цю ситуацію, голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов заявив, що «для придушення вогневих точок супротивника необхідно направити авіацію, що дозволить знизити загострення протистояння», і привів аналогічний приклад із залученням авіації в недавньому розблокуванні десантників, які обороняли Луганський аеропорт.