В Авдіївці терористи обстрілюють військову частину ППО: військовослужбовці просять термінової допомоги авіації
У місті Авдіївці військова частина протиповітряної оборони №2938, яка обслуговує Донецький аеропорт перебуває в оточенні бойовиків, через що склалася критична ситуація, просить допомоги авіації.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили військовослужбовці безпосередньо з цієї частини і батьки солдатів-строковиків, які зараз там служать.
За їх словами, «з 14.00 понеділка (21 липня) бойовики ведуть безперервний обстріл їх частини з «Градів», мінометів, а також танків».
«В частині вже є поранені, і без підтримки української армії, зокрема авіації, територія підрозділу може бути захоплена терористами», - кажуть військові.
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У свою чергу, прес-офіцера АТО Олексій Дмитрашковский повідомив кореспонденту УНІАН по телефону (23.30), що він про критичну ситуацію в цій частині «всіх (керівництво АТО) попередив».
Коментуючи цю ситуацію, голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов заявив, що «для придушення вогневих точок супротивника необхідно направити авіацію, що дозволить знизити загострення протистояння», і привів аналогічний приклад із залученням авіації в недавньому розблокуванні десантників, які обороняли Луганський аеропорт.